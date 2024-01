Sans Salah, l'Egypte se qualifie au bout du suspense

Le Cap-Vert, déjà qualifié, a ouvert le score par Gilson Tavares (45e+1). L'Egypte a égalisé grâce à l'ancien joueur d'Anderlecht et Mouscron Trézéguet (50e). Mostafa Mohamed (90e+3) a donné l'avantage aux Egyptiens. Ce n'était fini, car Bryan Teixeira (90e+9) a fixé le score à deux partout.

L'autre rencontre, jouée au stade d'Ebimpé, près d'Abidjan, a également connu une fin de match rocambolesque. Un doublé de Jordan Ayew (15e et 70e) a permis au Ghana de mener 0-2 et de croire à la qualification directe. Mais dans les arrêts de jeu, Geny Catamo sur penalty (90e+1) et Reinildo Mandava (90e+4) ont égalisé pour le Mozambique, où Alfons Amade (Ostende) est sorti à la 73e minute. Du côté du Ghana, Majeed Ashimeru (Anderlecht) a été remplacé après 37 minutes de jeu, Joseph Paintsil (Genk) est sorti à la pause et Denis Odoi (Club Bruges) a quitté la pelouse à la 72e minute.