Sardella, Verschaeren et Dolberg dans le onze anderlechtois pour le retour contre Minsk

Brian Riemer a procédé à trois changements dans son onze de base entre le match aller du barrage d'Europa League remporté face au Dinamo Minsk (0-1), il y a une semaine, et le retour qui aura lieu ce soir au Lotto Park. Killian Sardella, Yari Verschaeren et Kasper Dolberg remplacent respectivement Thomas Foket, Theo Leoni et Luis Vazquez dans le dispositif du technicien danois.