Sari Kees et Jassina Blom titulaires contre l'Angleterre

Ives Serneels a effectué deux changements dans son onze de base qui affronte l'Angleterre mardi soir (20h30) à Louvain dans le cadre de la Ligue des Nations féminine. Par rapport au match joué vendredi dernier à Leicester face aux mêmes championnes d'Europe (1-0), le sélectionneur belge a décidé de titulariser Sari Kees en défense et Jassina Blom en attaque, Jody Vangheluwe et Feli Delacauw disparaissant du onze de base.

La Belgique reçoit l'Angleterre dans le cadre de la 4e journée de la Ligue des Nations féminine (Ligue A, groupe 1), dans un stade de Den Dreef à Louvain qui affiche sold-out.

Les Red Flames avaient lancé leur campagne de Ligue des Nations par un succès 2-1 contre les Pays-Bas, suivi d'un partage en Écosse (1-1) et de la défaite 1-0 en Angleterre. La Belgique est 3e de son groupe avec 4 points, derrière les Pays-Bas et l'Angleterre (6) et devant l'Écosse (1). Le vainqueur du groupe disputera le Final Four, qui offrira deux tickets olympiques aux deux finalistes. Le dernier sera relégué en Ligue B.