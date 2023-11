Sarina Wiegman: "Nous sommes déçues et frustrées"

"La Belgique a un jeu très compact, très physique, et elles seront dès qu'elles ont le ballon. Elles sont très bonnes en contre-attaque, c'est une de leurs forces, elles l'ont montré aujourd'hui", ajoute Sarina Wiegman, qui a aussi donné des nouvelles rassurantes de l'état d'Alex Greenwood, qui a été évacuée sur civière après un choc violent avec Jassina Blom. "Je ne lui ai pas encore parlé mais elle va bien, elle est OK. Elle peut marcher, ce qui est une bonne nouvelle."

"Bien sûr que nous sommes très déçues et frustrées", a déclaré l'entraîneur de l'Angleterre Sarina Wiegman. "Nous avons gagné vendredi et nous voulions encore améliorer certains points aujourd'hui mais avons manqué de rigueur. Nous avons dominé, nous nous sommes créé plus d'occasions mais nous devons nous montrer plus rigoureuses."

Les Anglaises se retrouvent 3e de leur groupe avec 6 points, derrière les Pays-Bas (9) et la Belgique. (7) et devant l'Ecosse (1). Les Lionesses joueront leurs deux derniers matchs le 1er décembre à domicile face aux Pays-Bas et quatre jours plus tard en Ecosse.

"C'est serré. Nous savons ce que nous devons faire", avance Sarina Wiegman. "Nous affronterons les Pays-Bas à Wembley, c'est toujours excitant. Nous avons hâte et nous voulons montrer qui nous sommes, que nous pouvons faire mieux. Nous devons gagner par plus d'un but d'écart et puis nous devons battre l'Ecosse."

Le vainqueur du groupe sera qualifié pour le Final Four, qui offrira deux billets pour les Jeux olympiques.