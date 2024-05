Scandale arbitral: la justice abandonne les poursuites contre le président de Barcelone

Si Joan Laporta n'est plus dans le viseur de la justice, le FC Barcelone et ses ex-présidents Josep Maria Bartomeu et Sandro Rosell tout comme José Maria Enriquez Negreira, l'ancien vice-président du Comité technique des arbitres (CTA) espagnol, restent inculpés notamment pour corruption.

Saisi par le fisc sur de possibles irrégularités dans le paiement des impôts d'une entreprise appartenant à M. Negreira, vice-président du CTA de 1994 à 2018, le parquet espagnol avait ouvert une enquête préliminaire au printemps 2022.

D'après le ministère public, le club catalan a versé au total plus de 7 millions d'euros à M. Negreira. Des paiements effectués via l'entreprise Dasnil 95, appartenant à l'ancien arbitre, qui ont débuté en 2001 et pris fin en 2018 quand ce dernier a perdu son poste de N.2 de l'arbitrage espagnol et que le CTA espagnol a été restructuré.

Le Barça, qui nie toute irrégularité, soutient que Dasnil 95 a été payée pour conseiller le club sur des questions arbitrales. Mais la justice espagnole soupçonne que ces sommes aient pu servir à corrompre des directeurs de jeu.