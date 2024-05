Schalke et Karel Geraerts restent en D2 allemande

En s'imposant 0-4 face à Osnabruck lors de la 32e journée, Schalke a mathématiquement assuré son maintien en 2e Bundesliga, mardi. Alors qu'il reste deux journées à disputer, les 'Königsblauen' sont 11e avec 40 points, 8 d'avance sur le 16e et barragiste. Osnabruck (25 points, 18e) est relégué.

Prévue samedi, la rencontre n'a pu avoir lieu en raison de gros problèmes dans la toiture du stade d'Osnabruck et a été jouée sans public ce mardi au stade Millerntor à Hambourg. Schalke a vite fait la différence par une frappe du droit de Keke Topp (2e, 0-1) et un tir à distance du gauche de Kenan Karaman (5e, 0-2)

Cueilli à froid, Osnabruck ne s'est pas réveillé et Sclkake a profité de ses erreurs en défense via Assan Ouedraogo (65e, 0-3) et Topp (73e, 0-4).