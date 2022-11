Scooore Super League - OHL bat Anderlecht dans le duel au sommet et prend seul les commandes du général

(Belga) Oud-Heverlee Louvain a confirmé son statut de puissance émergente du football féminin belge en s'imposant 2-3 à Anderlecht, auteur du doublé Coupe-championnat la saison dernière, samedi au Lotto Park lors de la 10e journée de D1. Les Louvanistes, avec un 10e succès de rang, sont désormais en tête avec trois points d'avance sur les Anderlechtoises.

Le RSCA a ouvert le score via la Red Flame Silke Vanwynsberghe (7e) mais la jeune Estee Cattoor, 18 ans, a inscrit un doublé pour OHL (9e, 41e). Anderlecht a égalisé au retour des vestiaires grâce à Esther Buabadi (52e) mais la victoire est revenue à Louvain à la faveur d'un goal tardif signé Ella Van Kerkhoven, internationale belge à 23 reprises (88e). Au classement, OHL aligne donc une 10e victoire de rang et se porte seul en tête avec 30 points. La lutte avec le RSCA, qui suit à trois points, s'annonce encore indécise. Genk (21) et Bruges (19) complètent le top 4 alors que Charleroi ne compte qu'un seul petit point en dix matchs. (Belga)