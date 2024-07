Scott Parker succède à Vincent Kompany sur le banc de Burnley

Parker, 43 ans, a entraîné le Club Bruges entre le 31 décembre 2022 et le 8 mars 2023. Il avait remplacé Carl Hoefkens mais avait été licencié après à peine 12 rencontres, toutes compétitions confondues, et seulement 2 victoires. Avant cela, il avait entraîné Fulham et Bournemouth.

Kompany a entraîné Burnley durant deux saisons. Il avait ramené le club en Premier League, mais n'avait pas ensuite pas réussi à maintenir les 'Clarets' parmi l'élite.