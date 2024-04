Sécurité renforcée à Madrid après les menaces de l'EI

Ce renforcement concerne la rencontre entre le Real Madrid et Manchester City, programmée mardi soir (21h00) au stade Santiago-Bernabeu, et celle entre l'Atlético de Madrid et le Borussia Dortmund, qui aura lieu mercredi à la même heure au stade Metropolitano.

Cela se traduira par "un renforcement supplémentaire du plan déjà annoncé", avec "une augmentation" du nombre d'effectifs déployés dans la capitale espagnole, a-t-il ajouté, sans préciser l'ampleur de cette hausse.

La porte-parole du gouvernement espagnol Pilar Alegria a évoqué pour sa part mardi "plus de 2.000 agents" mobilisés "pour garantir une sécurité totale". Le plan initialement annoncé lundi par la préfecture faisait état de près de 1.900 agents.

S'exprimant à l'issue du Conseil des ministres, elle a lancé un appel au "calme" et à la "confiance" après les menaces de l'EI contre les stades dans lesquels se joueront ces quarts de finale. Outre les deux matches prévus à Madrid, un autre se jouera à Londres mardi soir entre Arsenal et le Bayern Munich et le quatrième à Paris mercredi soir entre Barcelone et le PSG.