Seizième succès et toujours le maximum de points pour le PSV de Bakayoko et Vertessen

Au PSV, Johan Bakayoko était titulaire. Yorbe Vertessen est monté au jeu (69e) alors qu'il n'y avait plus de suspense. Luuk de Jong sur penalty (9e), Ismael Saibari (11e,) et Sergino Dest (16e) n'avaient pas traîné en chemin et De Jong avait même signé un doublé (57e).