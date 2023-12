Sept jeunes victimes de malaise lors d'un tournoi de football passent la nuit à l'hôpital

Les jeunes souffraient de diarrhée et de vomissements. Ils seraient tombés malades après avoir mangé des pâtes, mais tous ne présentaient pas de symptômes. La cause exacte n'est pas encore connue, selon la police. L'examen en laboratoire des échantillons prélevés peut prendre un certain temps.

Les 24 jeunes malades ont été transportés dans cinq hôpitaux de la région. La plupart d'entre eux ont été autorisés à rentrer chez eux samedi soir. "Sept jeunes ont passé la nuit à l'hôpital. Cinq d'entre eux quitteront l'hôpital dans la journée de dimanche, si ce n'est déjà fait. Quant aux deux autres, dont l'état est un peu plus grave, il n'est pas encore certain qu'ils puissent rentrer chez eux dimanche", a déclaré le porte-parole de la police d'Anvers, Wouter Bruyns.