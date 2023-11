A sept mois de son Euro, l'Allemagne sombre en Autriche

Les Allemands bouclent ainsi une année 2023 catastrophique avec six défaites pour seulement trois victoires (contre le Pérou, la France et les Etats-Unis) et un match nul contre le Mexique. Avec seulement 1,00 point par match, il s'agit de la plus mauvaise année civile de la Mannschaft depuis 1964.

L'Allemagne organise l'Euro 2024 (14 juin-14 juillet), avec un match d'ouverture à Munich. Ses adversaires seront connus le 2 décembre lors du tirage au sort à la Philharmonie de l'Elbe à Hambourg (nord).