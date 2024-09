Seraing et Lokeren ont pris leur premier point

La quatrième journée de la Challenger Pro League a débuté vendredi avec les partages 1-1 entre le Club NXT et Seraing et 2-2 entre Lokeren Tamise-Patro Eisden. Au classement, le Club (6 points) est 7e juste devant le Patro (5 points). Seraing (13e) et Lokeren (14e) ont pris leur premier point.