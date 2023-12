Seraing et Lommel se neutralisent, le Patro arrache la victoire à Jong Genk

Seraing et Lommel ont partagé l'enjeu (2-2) en ouverture de la 15e journée de Challenger Pro League vendredi soir. Dans le même temps, le Patro Eisden a décroché un petit succès à Jong Genk (0-1).

Après un quart d'heure de jeu, Seraing s'offrait une très belle occasion sur corner avec un ballon perdu dans la surface. Alama Bayo et Moussa Fall tentaient coup sur coup sur leur chance à bout portant mais Jari De Busser était bien présent (14e). Cependant, c'est finalement Lucas Schoofs qui ouvrait le score pour les visiteurs dans la foulée (19e, 0-1).

Au classement provisoire, le Patro prend la 3e place (25 points) avec Lommel trois rangs derrière, 6e avec un retard de 3 points. Les U23 limbourgeois restent 13e avec 15 points soit un de plus que Seraing, 15e et en zone rouge.

Seraing revenait dans le match avec une égalisation à la demi-heure de jeu sur une frappe enroulée de Maidine Douane dans le petit filet (31e, 1-1). Lommel débloquait la situation avec un but d'Arthur Sales (66e, 1-2) sur les terres de Seraing qui ne baissait pas les bras pour autant et parvenait à égaliser grâce à Edouard Soumah-Abbad (73e, 2-2).

Du côté du Limbourg, Kevin Kis, sur penalty inscrivait le seul et unique but de la rencontre entre Jong Genk et le Patro Eisden (43e, 0-1).