Seraing a laissé passer sa chance face à Beveren réduit à dix dès la 6e minute

Deux matchs de la deuxième journée de la Challenger Pro League étaient au programme samedi soir. Le FC Seraing a partagé l'enjeu 1-1 à Beveren, qui s'est pourtant retrouvé à dix suite à l'exclusion de Beau Reus (6e). Deinze s'est imposé 1-0 face à Ostende grâce à un but de Kenneth Schuermans (49e).

Les Métallos ont profité des espaces laissés libres par les Beverenois et sur un centre de Soumah-Abbad., Louis Verstraete a trompé son gardien en voulant devancer Valentin Guillaume (18e, 0-1). Les visiteurs ont poursuivi sur leur dynamique sans pour autant faire la différence face à des Lions, qui ont souvent eu recours à la faute et ont récolté trois cartes jaunes.

Au Freethiel, Seraing s'est rapidement retrouvé en supériorité numérique suite à l'exclusion de Beau Reus: sur un long dégagement de son vis-à-vis, le gardien des Lions est sorti de son rectangle et a arrêté fautivement Edouard Soumah-Abbad.(6e).

A la reprise, Beveren s'est montré plus incisif que Seraing, passé en mode gestion, et sur corner, Bryan Goncalves a égalisé de la tête (58e, 1-1). Les Métallos avaient joué avec le feu et malgré les quatre changements effectués par Grégory Proment, ils ne sont pas parvenus à tromper Maxim Deman.

Au classement, Seraing compte 4 points, Deinze 3, Beveren 1 et Ostende 0.