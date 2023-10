Seraing s'en sort de justesse face au Club NXT

Seraing a décroché une victoire importante à domicile face au Club NXT (2-1) lors de la 10e journée de Challenger Pro League samedi. Les Métallos retrouvent la voie du succès après deux revers consécutifs et remontent provisoirement à la 10e place du classement alors que les Brugeois sont quatrièmes.

En première mi-temps, et malgré une légère domination des Brugeois dans la possession, les deux équipes faisaient jeu égal à tous les autres niveaux. Elles rentraient d'ailleurs dos à dos (0-0) aux vestiaires au coup de sifflet de l'arbitre.

Dès la reprise de la deuxième période, les Sérésiens ont mis KO debout leurs adversaires. Gerald Kilota entrait dans le rectangle et envoyait un centre qui finissait au fond des filets après avoir ricoché sur Jona Willems (50e, 1-0). La pression était mise dès la remise en jeu des Brugeois et Kilota profitait d'un moment d'égarement dans la défense pour envoyer une frappe imparable dans le plafond du but (52e, 2-0).