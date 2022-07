Serge Gnabry prolonge au Bayern Munich

(Belga) Le Bayern Munich a annoncé samedi avoir prolongé jusqu'en 2026 le contrat de son ailier international allemand Serge Gnabry, de quoi lui donner un peu de baume au coeur après avoir dû laisser filer Robert Lewandowski à Barcelone.

"Je veux à nouveau tout gagner avec ce club, je veux retrouver ce sentiment que nous avons eu il y a deux ans", lorsque le club bavarois avait raflé tous les titres possibles au cours de la saison 2020, dont la Ligue des Champions, a déclaré Serge Gnabry sur le compte Twitter du club. Il était donné dans les médias allemands depuis plusieurs mois comme partant possible, en raison de tensions avec la direction du club, notamment sur le niveau de l'offre financière qui lui était proposée pour prolonger. Son contrat actuel expire à l'été 2023 et le Bayern voulait à tout prix éviter le risque de le voir partir sans indemnité de transfert dans un an. En fin de compte, les deux parties se sont mises d'accord sur un nouveau contrat, qui va ainsi permettre au champion d'Allemagne en titre de conserver ses deux principaux ailiers pour plusieurs années puisque l'international français Kingsley Coman a lui aussi prolongé en début d'année son contrat jusqu'en 2027. Le Bayern a dû en revanche céder pour son international polonais Robert Lewandowski, qui a forcé le club à accepter son transfert au FC Barcelone. (Belga)