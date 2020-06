Sergio Agüero (Manchester City) va se faire opérer jeudi à Barcelone

(Belga) Sergio Agüero sera opéré du genou gauche jeudi à Barcelone par le docteur Ramon Cugat. L'entraîneur de Manchester City Pep Guardiola l'a confirmé mercredi en conférence de presse.

Après l'opération, le staff médical des Skyblues pourra ensuite estimer la date de reprise pour l'attaquant argentin de 32 ans. Agüero a dû sortir avant la mi-temps lors de la victoire 5-0 de Manchester City sur Burnley, lundi en Premier League. Le technicien catalan s'était déjà montré inquiet après la rencontre. 'El Kun' a marqué 16 buts en 24 rencontres de Premier League cette saison. L'Argentin avait déjà été opéré au genou gauche avant le Mondial 2018. Manchester City est deuxième de Premier League avec 20 points de retard sur Liverpool. Kevin De Bruyne et ses équipiers sont pratiquement assurés de se qualifier pour la prochaine Ligue des Champions puisqu'ils comptent 17 points de plus que le cinquième, Manchester United à huit journées de la fin. Manchester City est encore en course en Ligue des Champions. Les 'Cityzens' doivent encore jouer leur huitième de finale retour contre le Real Madrid, le 7 ou le 8 août. Ils ont remporté la manche aller 1-2 à Madrid. (Belga)