Sergio Conceiçao, entraîneur de Porto: "L'équipe a bien réagi en deuxième mi-temps"

"À la mi-temps, j'ai dû secouer les joueurs et leur rappeler leurs tâches, individuellement et collectivement", a expliqué l'entraîneur de Porto, Sergio Conceiçao. "J'ai demandé de jouer plus agressivement, avec et sans le ballon, et de bien défendre les zones. Avant la mi-temps, nous n'avons pas été à la hauteur, mais nous avons pu corriger le tir. En deuxième mi-temps, mon équipe a montré de quoi elle était capable. Ils ont très bien réagi."

L'entrée en jeu d'Evanilson, peu avant la pause, à la place de Wendell, blessé, s'est avérée payante. L'attaquant brésilien a inscrit un triplé. "J'aurais peut-être dû le faire jouer dès le coup d'envoi, vu la façon dont il a joué", a déclaré Conceiçao.