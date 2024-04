Sérgio Conceiçao prolonge à Porto jusqu'en 2028

Conceiçao avait joué à Porto entre 1996 et 1998 et lors de la saison 2003/2004. Après ce deuxième passage chez les Dragons, il avait évolué au Standard pendant trois saisons, remportant le Soulier d'Or en 2005. Il était revenu au Standard en 2010 en tant qu'adjoint de Dominique D'Onofrio. Les Liégeois avaient remporté la Coupe de Belgique au terme de la saison. L'ancien ailier avait ensuite entamé sa carrière d'entraîneur principal à Olhanense en janvier 2012 avant de diriger l'Académica Coimbra, Braga, le Vitoria Guimaraes et le FC Nantes.

A la tête de Porto depuis 2017, Conceiçao a mené le club à la conquête de trois titres de champion du Portugal et de trois coupes nationales.