Sergio Conceição voit son adjoint Vitor Bruno lui succéder sur le banc du FC Porto

Le FC Porto a annoncé jeudi la désignation de Vitor Bruno, 41 ans, au poste d'entraîneur sur le site web du club. Le Portugais était l'ancien adjoint de Sergio Conceição et prend sa succession sur le banc des Dragons.

Bruno, qui connaîtra sa première expérience en tant qu'entraîneur principal, s'est engagé jusqu'en 2026. Il était arrivé à Porto en 2017 avec Conceição, dont il était l'adjoint ces sept dernières saisons.

Sous la direction de Conceição, les Dragons ont engrangé 11 trophées dont une Coupe du Portugal remportée le 26 mai face au Sporting (2-1) et trois titres de champion national (2018, 2020 et 2022). L'ancien international portugais et entraîneur du Standard avait prolongé son contrat mais l'élection d'un nouveau président, l'ex-entraîneur André Villas-Boas, a amorcé son départ du club, officialisé mardi.