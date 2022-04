Sergio Ramos fait sa rentrée au PSG

(Belga) Le Paris Saint-Germain pourra à nouveau compter sur Sergio Ramos, dimanche, pour son match de Ligue 1 qui l'opposera à Lorient au Parc des Princes. Le défenseur de 36 ans dont la saison a été très perturbée par les blessures n'a encore disputé que 5 matchs pour le compte des Parisiens. Il semble désormais remis de sa blessure au mollet qui l'a écarté des terrains depuis la fin janvier.

L'Espagnol était arrivé libre, l'été dernier, du Real Madrid. Le succès de ce transfert est discutable et discuté, puisque Sergio Ramos n'a joué qu'à 4 reprises en Ligue 1, ainsi qu'1 fois en Coupe de France. Il a fait sa dernière apparition le 23 janvier lors de la victoire des siens, 4-0, face au Stade de Reims. Il avait d'ailleurs marqué son unique but pour le compte du PSG à cette occasion. Paris devra se passer de plusieurs joueurs importants pour la rencontre face à Lorient. Parmi eux, Keylor Navas sera absent à cause d'une blessure aux adducteurs et Marco Verratti vient seulement de reprendre l'entraînement individuellement après une blessure aux ischios-jambiers. Angel Di Maria a subi une blessure musculaire samedi, à l'entrainement. Juan Bernat (mollet), Layvin Kurzawa (dos et mollet), Ander Herrera (ischios), Abdou Diallo (adducteurs) et Julian Draxler (genou) sont encore en revalidation. (Belga)