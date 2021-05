Sergio Ramos (Real Madrid) touché à la jambe, sa fin de saison menacée

(Belga) Le capitaine du Real Madrid Sergio Ramos souffre d'une tendinite aux ischio-jambiers gauches, a annoncé le Real Madrid samedi, et pourrait renoncer à la fin de saison.

Le défenseur central n'a pas pris part à l'entraînement matinal samedi après avoir disputé mercredi contre Chelsea son premier match depuis son retour de blessure au mollet gauche. Le Real n'a pas indiqué la durée de son absence mais selon la presse espagnole il devrait manquer les quatre derniers matches de championnat. Sa présence à l'Euro (du 11 juin au 11 juillet) avec l'Espagne n'est pour l'instant pas mise en doute. Il s'agit de la troisième blessure de Ramos en 2021. Le capitaine de la "Maison blanche" n'a joué que cinq matches avec son équipe depuis le début de l'année civile. Dans une année charnière où il doit négocier la prolongation de son contrat au Real (qui expire le 30 juin), Ramos a manqué cinq matches entre novembre et décembre à cause d'une lésion musculaire à la cuisse droite. Il a ensuite joué la Supercoupe d'Espagne sous infiltration, puis a été opéré du genou gauche début février, ce qui lui a fait manquer près de deux mois de compétition. Revenu mi-mars, il n'a disputé que deux matches avec le Real (contre Elche en Liga et contre l'Atalanta Bergame en 8e de finale de C1) avant de se blesser à nouveau, cette fois-ci au mollet gauche, avec la sélection espagnole le 31 mars contre le Kosovo (3-1). Après un mois de rétablissement pendant lequel il a par ailleurs contracté le Covid-19, Ramos a repris l'entraînement collectif fin avril et est revenu à temps pour jouer la demi-finale retour perdue contre Chelsea à Londres, où il a été décevant. (Belga)