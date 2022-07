Serie A - Gleison Bremer s'engage pour quatre ans avec la Juventus

(Belga) Gleison Bremer, le défenseur central brésilien du Torino, s'est engagé pour quatre saisons avec la Juventus Turin, a indiqué le club bianconero dans un communiqué.

Gleison Bremer, 25 ans, a joué quatre saisons avec le Torino, qui l'avait recruté au club brésilien de l'Atlético Mineiro. "Durant son passage en Italie il a émergé comme l'un des meilleurs défenseurs en activité", estime la Juventus. Le prestigieux club piémontais, qui a remporté neuf titres de champion d'Italie consécutifs entre 2012 et 2020, a cédé la première place à l'Inter Milan en 2021, et n'a fini que quatrième du dernier championnat, devancé par l'AC Milan, l'Inter et Naples. (Belga)