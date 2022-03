Serie A - Immobile bat le record de buts sous le maillot de la Lazio en Serie A

(Belga) Ciro Immobile a battu le record de buts sous le maillot de la Lazio en Serie A en inscrivant l'unique but de la victoire 1-0 des Lazialis, dorénavant cinquièmes du classement, face à Venise lundi.

Immobile, qui a également vu un autre but refusé pour hors-jeu juste après la pause, a inscrit un penalty à la 58e minute pour porter son total de réalisations avec la Lazio à 144 en première division, soit un de plus que l'icône des buteurs italiens Silvio Piola. Piola reste le meilleur buteur de l'histoire de la Serie A avec 274 buts au cours d'une carrière longue de 25 ans, dont le plus grand triomphe fut la victoire en Coupe du monde 1938 avec l'Italie. Le but d'Immobile contre Venise est d'autant plus important qu'il permet à la Lazio de dépasser au classement l'Atalanta et surtout la Roma avant le derby de la capitale le week-end prochain. L'équipe de Maurizio Sarri compte deux points d'avance sur ses rivaux locaux après une seule défaite lors de ses huit derniers matches, dans les dernières secondes, contre le Napoli il y a quinze jours. De son côté, Venise reste dans la zone rouge, à trois points de Cagliari, premier non relégable, après une troisième défaite consécutive, la 16e de sa première saison en Serie A depuis près de deux décennies. (Belga)