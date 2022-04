Serie A - L'Inter Milan s'impose et reprend temporairement la première place à son voisin de l'AC

(Belga) L'Inter Milan a temporairement repris la tête de la Serie A grâce à sa victoire 1-3 sur la pelouse de Spezia vendredi soir en match d'ouverture de la 33e journée de championnat.

Marcelo Brozovic s'est chargé d'ouvrir la marque pour les champions en titre juste après la demi-heure de jeu (31e, 0-1). Lautaro Martinez se chargeait de doubler la mise pour les Nerazzurri sur une passe de l'ancien Brugeois Ivan Perisic (73e, 0-2). A deux minutes du terme, Giulio Maggiore entretenait l'espoir pour ses couleurs (88e, 1-2), mais Alexis Sanchez douchait tout espoir de la Spezia dans les arrêts de jeu (90+2, 1-3). Grâce à ce succès, les Interistes occupent la première place du championnat avec 69 points glanés en 32 rencontres, soit une unité de plus que leurs voisins de l'AC Milan. Alexis Saelemaekers et les siens tenteront de reprendre les rênes de la Seria ce vendredi soir en accueillant le Genoa privé de Zinho Vanheusden, toujours blessé. La fin de championnat s'annonce palpitante en Italie, car, outre les deux formations milanaises, Dries Mertens et Naples (66 points) et dans une moindre mesure la Juventus (62 points), sont encore en course pour remporter le Scudetto. (Belga)