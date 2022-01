Serie A - La Juventus renverse un retard de deux buts en 8 minutes et s'impose à l'AS Rome

(Belga) Menée 3-1 à 20 minutes de la fin, la Juventus s'est imposée 3-4 sur le terrain de l'AS Rome, dimanche, dans le cadre de la 21e journée du championnat d'Italie de football.

La première période s'achevait sur le score de un but partout après l'ouverture du score de Tammy Abraham (11e) et l'égalisation de Paulo Dybala (18e). La seconde période proposait un scénario fou. Les Romains prenaient d'abord le large grâce à Henrikh Mkhitaryan (48e) et un superbe coup franc de Lorenzo Pellegrini (53e). La Juventus renversait la situation en 8 minutes. Monté au jeu à la 64e, Alvaro Morata servait à Manuel Locatelli le ballon du 3-2 (70e). Dejan Kulusevski remettait les deux équipes à égalité (74e). A la 77e minute, Mattia De Sciglio donnait l'avantage aux 'Bianconeri'. Cette deuxième mi-temps rocambolesque voyait la Roma hériter d'un penalty pour une main de Matthijs de Ligt, exclu après un deuxième jaune. Mais Wojciech Szczesny repoussait la tentative de Pellegrini (84e). Le gardien de la Juve s'illustrait en toute fin de rencontre par une sortie impeccable dans les pieds de Abraham (90e+4). La Juventus occupe la cinquième place de la Serie A avec 38 points, 3 de moins que l'Atalanta, quatrième avec un match de retard. L'AS Rome partage la sixième place avec la Fiorentina et la Lazio, mais qui comptent respectivement deux et un match de moins. (Belga)