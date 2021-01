Serie A - La Juventus se relance contre l'Udinese avec un doublé de Ronaldo

(Belga) La Juventus a battu l'Udinese 4 buts à 1 dimanche lors de la 15e journée du championnat d'Italie de football. Cristiano Ronaldo a réalisé son sixième doublé de la saison en championnat.

Après un but annulé à Rodrigo De Paul suite à l'intervention du VAR pour une faute de main (14e), la Juventus prenait l'avantage grâce à Cristiano Ronaldo (31e). Ronaldo se transformait en passeur pour offrir à Federico Chiesa le ballon du deuxième but en début de seconde période (49e). Le VAR intervenait à nouveau trois minutes plus tard, pour faire annuler un but d'Aaron Ramsey. La transversale repoussait une tête de Jens Stryger Larsen (57e). Servi par Rodrigo Bentancur, Ronaldo s'en allait inscrire le troisième but (70e). Grâce à ce sixième doublé en championnat cette saison, le Portugais porte son compteur à 14 réalisations, reprenant ainsi seul la tête du classement des buteurs de la Serie A avec deux buts d'avance sur Romelu Lukaku, auteur d'un but dans l'après-midi contre Crotone (6-2). L'Udinese jouait encore de malchance à la 73e minute lorsque la transversale sauvait Wojciech Szczesny sur une frappe de Marvin Zeegelaar. Le Néerlandais réduisait finalement l'écart en fin de partie (90e+1). La Juventus marquait un quatrième but grâce à Paulo Dybala (90e+4). Avec 27 points (et un match de retard), la Juventus, qui restait sur une lourde défaite 0-3 face à la Fiorentina, occupe la cinquième place de la Serie A, à 10 longueurs de l'AC Milan, son adversaire mercredi dans le match au sommet de la 16e journée. L'Udinese (15 points) se trouve en treizième position. (Belga)