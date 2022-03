Serie A - Marcelo Brozovic prolonge à l'Inter jusqu'en 2026

(Belga) L'international croate Marcelo Brozovic a prolongé son contrat avec l'Inter Milan jusqu'au 30 juin 2026, a annoncé le club champion d'Italie en titre, mercredi.

Le milieu de terrain de 29 ans est arrivé à l'Inter en 2015 en provenance du Dinamo Zagreb et est devenu un joueur-clé du dispositif de l'entraîneur Simone Inzaghi. Au total, il a disputé 279 rencontres pour les Intéristes avec 26 buts et 35 assists au compteur. L'Inter est actuellement troisième de Serie A après 30 journées, à six points du leader, l'AC Milan. Brozovic, dont le contrat arrivait à expiration en juin, compte 70 sélections en équipe de Croatie, avec qui il a notamment disputé la finale du Mondial 2018 perdue contre la France (4-2)