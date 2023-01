Serie A - Naples reprend sa course en avant avec une victoire à la Sampdoria

(Belga) Naples s'est imposé 0-2 sur la pelouse de la Sampdoria, dimanche, lors de la 17e journée du championnat d'Italie.

Après un penalty de Matteo Politano repoussé par Emil Audero (6e), Naples a trouvé l'ouverture grâce à Victor Osimhen (19e). L'ancien attaquant de Charleroi a repris en un temps une passe en profondeur de Mario Rui pour inscrire son dixième but de la saison. Le rouge reçu par Tomas Rincon a laissé la Sampdoria à dix (39e). En fin de match, Eljif Elmas (82e) a fixé le score à 0-2. Battu par l'Inter mercredi pour la reprise du championnat, Naples reprend sa marche en avant. Les 'Partenopei' trônent en tête de la Serie A avec 44 points, 7 de plus que la Juventus, leur prochain adversaire vendredi prochain dans le match au sommet. L'AC Milan (36 points), troisième, reçoit l'AS Rome en soirée. La Sampdoria (9 points) est 18e et premier relégable avec 6 points de retard sur le Spezia, premier sauvé. (Belga)