Serie A - Paulo Dybala va quitter la Juventus en fin de saison

(Belga) La Juventus Turin ne va pas proposer de nouveau contrat à son meneur de jeu argentin Paulo Dybala, à la fin du bail actuel qui prend fin en juin, a annoncé lundi un dirigeant du club bianconero.

"Avec l'arrivée de Vlahovic (en janvier, ndlr), sa position n'était plus centrale. Il a été jugé préférable de prendre la décision de ne pas renouveler son contrat", a déclaré l'administrateur délégué de la Juve Maurizio Arrivabene, cité par plusieurs médias italiens. Dybala, 28 ans, est à la Juve depuis 2015. Il en avait été désigné le vice-capitaine en début de saison mais plusieurs absences sur blessures ont affecté le rendement de ce joueur majeur de l'effectif de la "Vieille dame". L'Argentin, cinq fois champion d'Italie et vainqueur de la Coupe d'Italie à quatre reprises, a disputé 283 matches avec le club turinois. Dybala a compilé 113 buts et 48 assists. Plusieurs clubs seraient sur les rangs pour attirer la pépite argentine, dont l'Inter Milan et l'Atlético Madrid, selon la Gazetta dello sport. (Belga)