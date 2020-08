Serie A - Rolando Maran nouvel entraîneur du Genoa

(Belga) L'Italien Rolando Maran est le nouvel entraîneur du Genoa qui lui a fait signer un contrat de deux ans, a annoncé mercredi le club du Championnat d'Italie.

"Le Genoa Cricket and Football Club annonce qu'il a confié la direction technique de son équipe première à Rolando Maran", a indiqué dans un bref communiqué le doyen des clubs de football italien. Maran, 57 ans, succède à Davide Nicola, limogé après seulement huit mois en poste. Le Genoa a vécu une saison 2019/20 cauchemardesque avec trois entraîneurs différents, dont l'ancien joueur du Paris SG Thiago Motta, pour finir à la 17e place après avoir longtemps flirté avec la relégation. Maran s'est fait un nom en Italie à la tête du Chievo Verone entre 2014 et 2018. Il était sans club depuis février dernier et son limogeage à Cagliari qu'il entraînait depuis 2018. (Belga)