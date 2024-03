Serneels a dévoilé sa sélection pour les matches contre l'Espagne et le Danemark

Serneels a ajouté une poignée de nouveaux noms à son effectif par rapport au précédent match de février contre la Hongrie pour le maintien en Division A de la Ligue des Nations. Il a récupéré l'attaquante Sarah Wijnants (Anderlecht) et la défenseure Zenia Mertens (OHL), qui étaient blessées, et a rappelé le duo du Standard Noémie Gelders et Loredana Humartus. Ces quatre joueuses ont été préférées à Constance Brackman (Standard), Yana Daniëls (Liverpool/Ang), Chloé Vande Velde (ADO La Haye/P-B) et Jody Vangheluwe (Club YLA)..

Outre l'Espagne et le Danemark, la Tchéquie fait également partie du groupe de la Belgique. Les matchs de qualification se joueront entre le 5 avril et le 16 juin et la phase finale aura lieu du 2 au 27 juillet 2025 en Suisse.