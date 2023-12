Service minimum pour Leipzig, Manchester City et son équipe B sortent invaincus du groupe

Les Allemands ont failli entamer leur match de la meilleure des manières avec un but dès les premières minutes de jeu mais l'ouverture du score signée Benjamin Sesko était refusée par le VAR pour une position de hors-jeu (6e).

Au classement d'un groupe G sans suspense, les Cityzens ont signé un 18 sur 18 avec la tête du groupe en prime alors que Leipzig a consolidé un peu plus sa deuxième place (12 points) et que les Young Boys ont assuré leur avenir en Europa League.

Leipzig s'est, brièvement, donné de l'air en seconde période avec le même Sesko à la finition, cette fois validée (51e, 1-0) avant de voir Ebrima Colley remettre rapidement les deux équipes à égalité (53e, 1-1).

Une joie de courte durée pour les Suisses puisque le troisième but de la rencontre est tombé côté allemand et trois minutes plus tard des pieds d'Emil Forsberg (56e, 2-1).

En fin de match, Loïs Openda a pu engranger quelques minutes de jeu en remplaçant Yussuf Poulsen (74e).