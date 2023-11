Séville et ses Belges défaits par la Real Sociedad

Le portier sévillan Marko Dmitrovic a marqué le premier but de la rencontre contre-son-camp (3e). L'équipe basque a rapidement creusé l'écart avec un but du Nigérian Umar Sadiq (22e). Youssef En Nesyri a réduit le score (60e) mais cela n'a pas suffi pour Séville, d'autant que deux de ses défenseurs ont été expulsés en fin de match : Sergio Ramos (86e) et Jesus Navas (89e).

Dodi Lukebakio était titulaire sur l'aile droite et a été remplacé par son compatriote Adnan Januzaj (73e). Le joueur formé à Manchester United a disputé son deuxième match de Liga après être déjà entré en jeu contre Almeria, le 26 septembre dernier.