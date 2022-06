(Belga) La chanteuse Shakira et le footballeur Gerard Piqué se séparent, a fait savoir le management de l'artiste colombienne au site espagnol Huffpost.

"Nous avons le regret de devoir confirmer que Shakira et Gerard se séparent", selon le management de la chanteuse de 45 ans. Shakira et le défenseur du FC Barcelone ont deux enfants ensemble: Milan (9 ans) et Sasha (7 ans). Leur relation avait commencé début 2011. (Belga)