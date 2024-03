Simon Mignolet et Igor Thiago dans le onze de base du Club Bruges face à Molde

Le gardien Simon Mignolet et le meilleur buteur du club Igor Thiago seront alignés dans le onze de base du Club Bruges jeudi soir lors du match retour des huitièmes de finale de la Conference League contre le club norvégien de Molde. Les deux joueurs étaient blessés ces dernières semaines.

Mignolet avait dû sortir lors du match de Coupe de Belgique contre l'Union Saint-Gilloise à la fin du mois de février. Thiago, qui partira à Brentford en fin de saison, n'a pas non plus joué avec les Brugeois depuis le match à l'Union. En attaque, il sera épaulé par Ferran Jutgla. Andreas Skov Olsen est également titulaire et pousse Michal Skoras, recruté cet été, sur le banc.

Sinon, peu de surprises dans l'équipe. Au milieu de terrain, Raphael Onyedika est préféré à Casper Nielsen en tant que régulateur du jeu, avec Hugo Vetlesen et le capitaine Hans Vanaken devant lui. En défense, Maxim De Cuyper est de nouveau en position de latéral droit et Bjorn Meijer se retrouve à gauche.