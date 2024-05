Simon Mignolet à la veille d'un match historique: "Nous ne devons pas être frustrés"

Le gardien du Club Bruges Simon Mignolet se trouve à la veille d'un "match historique" contre la Fiorentina, mercredi, en demi-finale retour de la Conference League. Il s'agira, selon Mignolet, d'éviter de tomber dans le piège de la 'Viola'. "Les Italiens vont gagner du temps et nous ne devons pas être frustrés, les supporters non plus", a expliqué le gardien en conférence de presse mardi.