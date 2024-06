Simon Mignolet nommé citoyen d'honneur de Saint-Trond

Trudonnaire, gardien de but, lauréat du Soulier d'or et entrepreneur local Simon Mignolet a été nommé citoyen d'honneur de la ville de Saint-Trond samedi. Ce moment spécial a eu lieu sur la Grand Place avant le match des Diables Rouges contre la Roumanie à l'Euro 2024.

Mignolet a commencé sa carrière en 1994 au Brustem VV, et a transité par les classes de jeunes du KSK Tongres, du Sporting Alost et de Saint-Trond où il a rejoint le noyau A en 2006. Après quatre saisons, il a quitté les Canaris pour l'Angleterre où il a évolué à Sunderland AFC. (2010-2013) et à Liverpool FC. En 2019, Mignolet est revenu en Belgique, au Club Bruges dont il défend toujours les buts. Il a également disputé 35 matchs avec les Diables Rouges.

Il y a quelques années, il a ouvert à Saint-Trond le café Twenty Two Coffee, dont le nom fait référence à son numéro de maillot. "En tant que ville de sport et de football, nous sommes sincèrement fiers que ce talentueux gardien de but de Saint-Trond ait saisi toutes les occasions de se développer et soit devenu un digne ambassadeur sportif de notre ville", a déclaré la bourgmestre Ingrid Kempeneers lorsque la décision de nommer Mignolet citoyen d'honneur a été prise fin mars.