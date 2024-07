Six joueurs espagnols dans le meilleur onze du tournoi

Six joueurs espagnols figurent dans le meilleur onze de l'Euro 2024, dévoilé mardi par l'Union européenne de football (UEFA) et sélectionné par un panel d'anciens joueurs et entraîneurs.

Championne d'Europe après sa victoire contre l'Angleterre en finale (2-1), l'Espagne compte six représentants avec le défenseur Marc Cucurella, les milieux Rodri, élu meilleur joueur du tournoi, Fabian Ruiz et Dani Olmo et les attaquants Nico Williams et Lamine Yamal, meilleur jeune de la compétition.

Le gardien français Mike Maignan, le défenseur français William Saliba, le défenseur suisse Manuel Akanji et le défenseur anglais Kyle Walker et l'attaquant allemand Jamal Musiala complètent ce onze du tournoi.

L'équipe du tournoi:

Maignan; Walker, Akanji, Saliba, Cucurella; Rodri, Ruiz, Olmo; Yamal, Musiala, Williams.