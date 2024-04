Six matches à huis clos pour Trabzonspor après les violences contre Fenerbahçe

Le club turc de Trabzonspor, où évolue Thomas Meunier, a écopé de six matches à huis clos après des violences qui ont éclaté en mars sur son terrain à l'issue d'un match de championnat contre Fenerbahçe, a annoncé mercredi la Fédération turque de football (TFF).

Le Conseil de discipline de la TFF a également sanctionné deux joueurs de Fenerbahçe, le défenseur néerlandais Jayden Oosterwolde et le gardien Irfan Can Egribayat, d'un match de suspension et à d'amendes de plusieurs centaines d'euros.

Le joueur néerlandais avait été filmé en train de donner un coup de pied à un supporter de Trabzonspor entré sur le terrain le visage masqué.