Sky annonce "un accord entre le Bayern et Burnley à propos de Kompany"

Le Bayern Munich et Burnley auraient trouvé un accord à propos de Vincent Kompany, d'après Sky Deutschland. Il ne manquerait plus que la signature de l'ancien Diable Rouge pour valider son transfert des Clarets vers l'Allemagne.

Le média allemand évoque un montant de 10 à 12 millions d'euros déboursés par le club bavarois pour s'offrir Kompany. Ce dernier dispose d'un contrat jusqu'en juin 2028 auprès de Burnley, et il serait sur le point de signer pour trois ans au Bayern.

Kompany a découvert le football allemand en 2006, après avoir quitté Anderlecht pour Hambourg. Il a joué deux saisons en Bundesliga avant de faire ses valises pour l'Angleterre et Manchester City, où il a joué pendant 11 ans et est devenu une légende. Vincent Kompany a ensuite endossé le rôle d'entraîneur-joueur à Anderlecht avant de prendre sa retraite et de devenir T1 à plein temps. Il a pris les rênes de Burnley en 2022 et a emmené les Clarets en Premier League, mais le club a été relégué cette saison.