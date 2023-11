SL16 - Beerschot sera joué le 5 décembre

Par conséquent, le responsable du calendrier et toutes les équipes concernées ont dû s'asseoir à nouveau autour de la table pour trouver une date. Le 5 décembre, le Beerschot se rendra au stade du SL16 et y jouera à 20 heures.

Les matchs de la 15e journée Seraing-Lommel et Beerschot-Deinze ont eux été déplacés et on échangé leurs dates respectivement au 8 décembre à 20h et au 10 décembre à 13h30. Ceci afin de permettre aux joueurs du Beerschot d'avoir le temps de récupérer.