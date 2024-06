Slovaquie et Roumanie se quittent à dos à dos 1-1 et passent en 1/8e de finale

C'est un grand jour pour l'équipe de Roumanie, qui a partagé l'enjeu 1-1 avec la Slovaquie, mercredi. Avec 4 points, les Tricolorii ont terminé premiers du Groupe E devant la Belgique, grâce à un plus grand nombre de buts inscrits que les Diables Rouges (4 contre 2), les deux équipes ayant une différence positive de +1. La Slovaquie, qui compte également quatre points, est 3e avec sa différence de but de 0 et est assurée de figurer parmi les quatre meilleurs troisièmes.