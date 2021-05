Soulier d''Ebène: Bongonda, Onuachu, Sambi Lokonga, Nmecha et Mata nommés pour succéder à Mbokani

(Belga) Les cinq nommés au Soulier d'Ebène sont connus. Il s'agit de Théo Bongonda et Paul Onuachu (Genk), Albert Sambi Lokonga et Lukas Nmecha (Anderlecht) et Clinton Mata (Club de Bruges).

Le nom du lauréat du trophée récompensant le meilleur joueur d'origine africaine évoluant en Belgique sera connu le lundi 7 juin. Comme l'année dernière, il n'y aura pas de soirée de gala en raison de la crise sanitaire, mais bien une cérémonie de remise des trophées qui sera retransmise sur la page Facebook des organisateurs. L'année dernière, c'est l'attaquant de l'Antwerp Dieumerci Mbokani qui avait été élu Soulier d'Ebène pour la seconde fois de sa carrière après un premier trophée reçu en 2012 lorsqu'il portait le maillot d'Anderlecht. (Belga)