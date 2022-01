Soulier d'Or - Simon Mignolet remporte le titre de Gardien de l'Année pour la 3e année de rang

(Belga) Le gardien du Club de Bruges Simon Mignolet a été élu Gardien de l'Année pour la troisième année de rang lors du 68e Gala du Soulier d'Or mercredi à Anvers.

Mignolet, 33 ans, a joué un rôle important dans la conquête du titre des Gazelles la saison dernière avec notamment 15 clean sheets en 38 rencontres. Cette saison, le portier brugeois s'est cependant montré plus fébrile, commettant quelques erreurs et déjà 26 buts encaissés cette saison. Le Trudonnaire, passé par Sunderland et Liverpool, remporte le titre de Gardien de l'Année pour la troisième année de rang. Avec 585 points, l'éternelle doublure de Thibaut Courtois chez les Diables Rouges devance le gardien de Charleroi Hervé Koffi, aussi passé par Mouscron, deuxième avec 276 points. Le gardien de l'Antwerp Jean Butez termine troisième avec 231 points. (Belga)