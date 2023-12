Southgate: "Le premier objectif est toujours de franchir le premier tour"

Finaliste malheureux de l'Euro 2020 devant son propre public et 4e du Mondial 2018 après avoir perdu la petite finale contre les Diables Rouges, l'Angleterre semble plus prête que jamais à récolter les lauriers au prochain Euro 2024 en Allemagne.

Sur les trois tournois disputés sous la direction de Gareth Southgate, les Three Lions ont à chaque fois atteint au moins les quarts de finale. Pour se qualifier, l'Angleterre a réalisé une campagne presque parfaite, légèrement altérée par un succès 2-0 peu probant contre Malte et un partage 1-1 en Macédoine du Nord.

"C'est clair, les choses vont dans la bonne direction", a déclaré Southgate après le tirage au sort. "Nous occupons la 3e place du classement FIFA et nous avons terminé les éliminatoires avec huit victoires et deux nuls. Mais c'est le passé. Nous sommes respectés pour nos résultats et le football que nous pratiquons, mais nous voulons aussi passer à l'étape suivante et c'est ce qui nous motive."