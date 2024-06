Southgate soulagé: "Nous avons enfin montré l'état d'esprit qui nous avait fait défaut"

Gareth Southgate poussait un soupir de soulagement après avoir sauvé de justesse la peau de l'Angleterre à l'Euro 2024 dimanche. Les Three Lions avaient livré une performance terne en huitièmes de finale contre la Slovaquie, mais ont évité l'élimination grâce à un but spectaculaire de Jude Bellingham à la dernière minute et à un but en prolongation d'Harry Kane, leur capitaine.