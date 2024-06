Spalletti, coach de l'Italie: "C'était une erreur de ne pas faire de changements"

Ce lundi à Leipzig (21h), l'Italie affronte la Croatie lors de la troisième et dernière journée de la phase de groupes. Grâce à sa victoire contre l'Albanie, la Squadra Azzurra a trois points alors que la Croatie et l'Albanie en comptent un seul. Les Transalpins n'ont donc besoin que d'un point pour se propulser en huitièmes de finale.

"Il y a des matchs qui marquent l'histoire, la petite ou la grande, les histoires de chacun viennent de ce genre de matchs. Nous avons affaire à des joueurs forts, et lorsque je suis allé leur parler, j'ai vu que leur désir d'être là se traduisait par une volonté de relever ces défis", a avancé Luciano Spalletti. "J'ai constaté des comportements qui me plaisent. Contre l'Espagne, nous avons fait un pas en arrière, mais en équipe nationale, le niveau est toujours très élevé. N'importe quelle nation peut réunir vingt joueurs expérimentés et capables de lire le jeu. Je m'attends à ce que ce match nous ait appris beaucoup de choses, simplement parce qu'il a été mauvais."

Le coach a annoncé qu'il effectuerait certain changements. "La Croatie possède non seulement une grande équipe, mais aussi une grande expérience. Nous devrons être attentifs à déterminer quand nous devons accélérer le rythme du jeu et quand nous devons nous calmer et contrôler la possession du ballon. Je pense que c'était une erreur de ne pas faire de changements entre le premier et le deuxième match, alors je vais en faire cette fois-ci."