Spinazzola, blessé au tendon d'Achille contre la Belgique, promet de "revenir vite"

Leonardo Spinazzola, sorti blessé contre la Belgique vendredi en quarts de finale de l'Euro de football (1-2), promet de "revenir vite". Le latéral gauche est sorti à 10 minutes du terme après une blessure au tendon d'Achille.

"Malheureusement, nous savons tous comment ça s'est passé", a écrit Spinazzola sur Instagram samedi. "Notre rêve azur continue et avec ce groupe, rien n'est impossible. Je peux seulement dire que je reviendrai vite. J'en suis sûr." Spinazzola a été l'un des grands artisans du parcours italien jusqu'ici. Désigné Homme du match lors du match d'ouverture contre la Turquie (3-0) et du huitième de finale contre l'Autriche (2-1 après prolongation), Spinazzola a été très actif durant le match contre les Diables Rouges et a été décisif en seconde période en repoussant sur la ligne une reprise de Romelu Lukaku. Le latéral a quitté le rassemblement de l'Italie samedi. La Fédération italienne a publié sur Twitter une vidéo du départ de Spinazzola, salué par ses équipiers, avec comme message "Reviens vite Leo!" Il passera à présent des examens à Rome. Une rupture du tendon d'Achille, une blessure similaire à celle qui a écarté Axel Witsel pendant plusieurs mois, est suspectée. L'Italie affrontera mardi l'Espagne en demi-finale de l'Euro.